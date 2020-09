Herkules miał 2,02 mln zł zysku netto, 5,34 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"W segmencie podstawowym przychody w I półroczu 2020 r. były niższe o 10% od poziomu analogicznego okresu poprzedniego roku. Jest to wypadkowa bardzo dynamicznego, bo aż o 177%, wzrostu przychodów w sekcji żurawi gąsienicowych (blisko 9 mln zł) oraz spadku w dziale żurawi wieżowych - o 21% (27,5 mln zł). Spadek o 27% odnotowano też w dziale żurawi kołowych (7,4 mln zł), jednak maszyny te pracowały w dużej części (5,1 mln zł) na potrzeby grupy kapitałowej realizując projekty energetyki wiatrowej oraz montaże obiektów radiowych w projekcie GSMR. Ich zaangażowanie jest widoczne w wolumenie wypracowanym przez dział żurawi gąsienicowych oraz segment budownictwa telekomunikacyjnego. Najsilniej na trend spadkowy ogólnej sprzedaży działa malejąca aktywność w segmencie żurawi wieżowych, która rozpoczęła się w II półroczu 2019 r. jednak bardzo silny jej spadek nastąpił w maju br., co wskazuje na wpływ ograniczeń inwestycyjnych na rynku budowlanym związanych z pandemią SARS-CoV-2. Najistotniejszym przejawem tego wpływu

jest spadek zamówień ze strony sektora mieszkaniowego. Stosunkowo mocne odbicie poziomu sprzedaży w tym dziale nastąpiło już w czerwcu, jednak w lipcu i w sierpniu ponownie odnotowano spadek. Sytuacja ta może się odwrócić w IV kwartale br., gdyż w końcu sierpnia i we wrześniu br. odnotowano wzrost postępowań ofertowych i kontraktacji w relacji do wiosennych miesięcy oraz wznowienie projektów zakontraktowanych w I kwartale 2020, a wpływ akcji handlowej widoczny jest w przychodach po 2 - 3 miesiącach" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.