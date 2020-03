Huawei: Polska infrastruktura jest szansą na efektywną kosztowo sieć 5G

"Jednym z największych wyzwań związanych z wprowadzeniem 5G jest lokalizacja. Ale to samo dotyczy 4G. Zbudowanie stacji, znalezienie odpowiedniego miejsca, zakup ziemi, położenie kabli, doprowadzenie światłowodu i prądu to spore wyzwania. Dla Polski wiąże się z tym też szansa. Polska infrastruktura jest stosunkowo nowa. Dotyczy to zwłaszcza Warszawy" - powiedział ISBtech Scanlan podczas forum ekonomicznego TIME.

"Jeśli chcemy w przyszłości mieć samochody autonomiczne lub podłączone do sieci, czy też inteligentne karetki, to nasze drogi muszą być połączone w ramach jednej sieci. Współdzielenie infrastruktury zmniejsza koszty operacyjne. Latarnie mają już podłączenie do prądu, kable są położone, a cena korzystania z lokalizacji należącej do państwa jest niższa niż gdyby była ona własnością podmiotu komercyjnego. To świetna okazja do wprowadzenia 5G. Myślę, że wyjątkowa dla Polski. Oznacza to, że wdrożenie w Polsce mogłoby być znacznie szybsze i przebiegać w inny sposób, dzięki temu nietypowemu podejściu" - zaznaczył CTO Huawei.