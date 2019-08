IDC: Sprzedaż smartfonów w Polsce wzrosła o 0,9% r/r do ok. 2,2 mln w II kw.

"Polski rynek stał się rynkiem dojrzałym, stąd wzrosty sprzedaży smartfonów rok do roku są już niewielkie. Rosną za to oczekiwania klientów, a w ślad za nimi wielkość ekranów i pojemność wbudowanej pamięci - w drugim kwartale 2019 roku już ponad 58% urządzeń sprzedanych w Polsce posiadało ekran o przekątnej co najmniej 6 cali, a 21% wyposażonych było w co najmniej 128 GB pamięci" - powiedział analityk IDC Marek Kujda, cytowany w komunikacie.