Ile zarabia trader? Mniej niż 10 tys. zł miesięcznie uznawane jest za porażkę

W tym zawodzie 11 tys. zł na miesiąc to norma. Najlepsi zarobią parę tys. zł więcej, a początkujący blisko o połowę mniej. Różnica w zarobkach traderów wynika w dużej mierze z doświadczenia, skłonności do podejmowania ryzyka, ale również cierpliwości i długofalowego planu na inwestycje.

Co ciekawe, jedynie 15 proc. ogólnej liczby traderów to kobiety. A luka płacowa? W tej profesji ma znaczenie drugorzędne, bo to my sami decydujemy o ryzyku, jakie jesteśmy w stanie podjąć na drodze do sięgnięcia po fortunę.