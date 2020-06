INC: Punch Punk Games pozyskał 1,5 mln zł w ramach oferty publicznej

"Kampanię crowdinvestingową Punch Punk Games kończymy spektakularnym sukcesem. W ok. 2-3 minuty inwestorzy zapisali się na wszystkie dostępne akcje. Wydaje mi się, że kolejny raz ustanowiliśmy rekord Polski w szybkości finalizacji kampanii. To zasługa jakościowego emitenta, ale także skuteczna realizacja projektu przez INC. Punch Punk Games to kolejny projekt gamingowy, który postanowiliśmy podzielić na dwie transze. Pierwszą skierowaliśmy do znaczących inwestorów, którzy aktywnie współpracują z Domem Maklerskim INC. Z kolei druga transza zaoferowana była w kampanii crowdinvestingowej. Uważamy, że takie podejście było korzystne dla wszystkich stron i przyczyniło się do spektakularnego sukcesu oferty" - powiedział prezes DM INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.