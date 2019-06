handel detaliczny 43 minuty temu

Indeks Selectivv Handel wzrósł o 6,36% r/r do 102,6 pkt w maju

Składowe indeksu Selectivv Index, którego celem jest pokazanie dynamicznie zmieniających się trendów w gospodarce dzięki analizie danych o lokalizacji, odnotowały dalsze wzrosty w maju: Selectivv Handel o 6,36% w ujęciu rocznym do 102,6 pkt, Selectivv Stacje - o 4,61% r/r do 103,85 pkt oraz Selectivv Turystyka - o 5,85% r/r do 99,8 pkt.