Infoscan ma umowę dystrybucyjną urządzenia MED Recorder w Bułgarii 

W ramach współpracy Inter Business '91 Ltd będzie co miesiąc wysyłał spółce zamówienia na urządzenia MED Recorder oraz licencje na korzystanie z systemu telemedycznego Osascan. Umowa będzie realizowana w modelu jednorazowej sprzedaży urządzeń MED Recorder z 5-letnią licencją na korzystanie z systemu telemedycznego. 50% płatności będzie realizowana w momencie złożenia zamówienia, a druga połowa po dostarczeniu zamówionych zestawów. Partner będzie również odpowiadał za marketing rozwiązania. Działania promocyjne rozpoczęły się już w trakcie trwania negocjacji, podano.

Inter Business '91 Ltd. to firma medyczna z siedzibą w Sofii, której przedmiotem działalności jest m.in. świadczenie usług w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Bułgarii. Dystrybutor zamierza dotrzeć z rozwiązaniem spółki również do innych krajów.

"Potencjał współpracy jest ogromny. Dystrybutor zamierza wykorzystać swoje kontakty m.in. w Albanii, Macedonii oraz Turcji, aby rozpocząć realizować sprzedaż MED Recordera oraz Osascanu w tych krajach. My natomiast przygotowujemy się do rozpoczęcia szkoleń w Bułgarii oraz pracujemy nad bułgarską wersją językową systemu telemedycznego Osascan, aby jak najszybciej ruszyć z dostawami. W najbliższym czasie mamy otrzymać pierwsze prognozy dotyczące zamówień. Wejście na rynek bułgarski to pierwszy poważny krok na drodze do realizacji planów rozwoju ogłoszonych z początkiem tego roku" - skomentował wiceprezes Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.