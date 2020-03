ING Bank Śląski miał 1 658,7 mln zł zysku netto w 2019 r.

"W 2019 roku z naszych usług postanowiło skorzystać 473,7 tys. nowych klientów detalicznych i 13,2 tys. nowych klientów korporacyjnych. Wzrost liczby klientów przekłada się na wzrost wolumenów biznesowych - kredyty naszych klientów wzrosły w 2019 roku o 14 mld zł do łącznej wartości 118,5 mld zł, a depozyty naszych klientów wzrosły w tym czasie o 12,9 mld zł do 128,8 mld zł" - napisał prezes Brunon Bartkiewicz w liście do akcjonariuszy.