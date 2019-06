ING: Rynek finansowy wymaga elastyczności i koncentracji na klientach

"Długo myśleliśmy, że bank jest w centrum rynku. To był błąd i to się radykalnie zmienia. Zamiast bankocentrycznie, musimy patrzeć klientocentrycznie, utrzymywać wysoką aktywność w podejściu do klienta indywidualnego i biznesowego. To nieustanna rewolucja w obliczu wszystkich zmian, jakie przechodzi system bankowy, z PSD2 na czele. Nieważne więc, czy określamy się jako bank, fintech czy firma technologiczna świadcząca usługi finansowe musimy być egile i podążać na klientem" - powiedział ISBnews Legrand podczas konferencji Money 20/20 w Amsterdamie.