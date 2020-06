InPost przekazał Urzędowi Miasta Krakowa 3 specjalistyczne Paczkomaty Urząd 24

"Kraków dołącza do wielu innych miast, które już korzystają z naszej najnowszej usługi InPost Urząd 24. Co dla nas ważne, jest to pierwsze tak duże miasto, które postanowiło wykorzystać nowoczesne rozwiązania logistyczne także do obsługi mieszkańców. Usługa ta ogranicza konieczność kontaktu między urzędnikami a mieszkańcami, a zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe nadal rośnie" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.