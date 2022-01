InPost przeżywa załamanie na giełdzie. Majątek polskiego miliardera się kurczy

Początek holenderskiej przygody Rafała Brzoski, polskiego miliardera i szefa InPostu był udany. 27 stycznia 2021 r. notowania InPostu na holenderskiej giełdzie w pierwszych chwilach handlu wzrosły o blisko 20 proc. do ponad 19 euro za jedną akcję.

InPost w giełdowych tarapatach. Majątek miliardera się kurczy

Kapitalizacja InPostu przebiła wtedy wartość 9,5 mld euro. Dzięki temu Rafał Brzoska od razu wrócił na listę 100 Najbogatszych Polaków "Forbesa" i to od razu na 7. miejsce z majątkiem wycenianym na 5,7 mld zł. Teraz ten majątek jednak znacznie stopniał.

Kurs akcji InPostu kształtuje się bowiem znacznie poniżej tego sprzed roku. Obecnie jeden walor spółki wyceniany jest na poziomie 6,7 euro, a kapitalizacja firmy spadła do 3,4 mld euro. To oznacza tąpnięcie aż o 65 proc.

Idąc tym tropem, majątek polskiego krezusa oscyluje wokół 2 mld zł ( firma zarejestrowana na Malcie i kontrolowana przez Brzoskę A&R Investments zwiększyła swój udział z 12,2 do 12,4 proc.).

InPost był bardzo drogi

Co się stało, że spadki na InPoście tak przyspieszyły? Spółka była po prostu dość drogo wyceniana na giełdzie. Co więcej, obniżyły się perspektywy jej rozwoju.

InPost poinformował ostatnio, że w całym 2021 roku w Polsce wolumen paczek zwiększył się o 38 proc. do 424,3 mln sztuk, z czego wolumen przesyłek w paczkomatach zwiększył się o 44 proc. do 354,8 mln sztuk.

W samym czwartym kwartale zeszłego roku na naszym rynku wolumen paczek zwiększył się o 21 proc. do 126,6 mln sztuk, z czego w paczkomatach wzrósł o 25 proc. do 107,3 mln sztuk. Prognoza InPostu zakładała wzrost wolumenu przesyłek w paczkomatach w Polsce o 45-47 proc. w ubiegłym roku. To mogło zniechęcić inwestorów.