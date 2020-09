InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 8 tys. urządzeń

"Sieć Paczkomatów rośnie w ekspresowym tempie - od listopada zeszłego roku do końca tegorocznych wakacji postawiliśmy w całej Polsce już 2 000 nowych maszyn. Z uwagi na małą dostępność miejsca w największych miastach wprowadziliśmy nowe urządzenia - typu 'L' i 'U' - które swoim kształtem dostosowują się do otoczenia. Taki właśnie Paczkomat trafił do Krakowa jako urządzenie nr 8 000 w naszej sieci w Polsce. Musimy nadążać za popytem na nasze usługi - w okresie pandemii wiele nowych klientów zaufało nam i zdecydowało się odbierać oraz nadawać swoje przesyłki bezpiecznie, bez kontaktu z innymi ludźmi. W najbliższej przyszłości jeszcze bardziej zwiększy się wygoda i dostęp do Paczkomatów. Rozpoczęliśmy stawianie maszyn wewnątrz budynków - już wkrótce odbierzecie swoje przesyłki w waszym biurze, ulubionej galerii, a może nawet w budynku, w którym mieszkacie" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.