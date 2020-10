Inwestorzy na GPW czekają dziś na 'gołębie słowa' prezes EBC

Co prawda wczoraj większość parkietów w Europie została ,,zalana zielenią", ale to na warszawskiej giełdzie była ona wyjątkowo ,,soczysta". Podczas gdy indeksy DAX czy CAC40 zyskały około 1%, WIG20 wystrzelił w górę o 2,03%, mWIG40 o 2,17% i jedynie na sWIG80 skala wzrostów zbliżona była do tych z giełd zagranicznych i wyniosła 1,21%. Obroty były jednak niższe niż podczas dwóch poprzednich październikowych sesji i wyniosły 812 mln zł. Po raz kolejny mamy więc sytuację, gdy, pomimo globalnego wzrostu apetytów na ryzyko, kapitał zagraniczny niezbyt chętnie napływa na GPW.