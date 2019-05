Ipopema miała 0,81 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

"Pomimo spadku poziomu przychodów w segmencie usług maklerskich, wzrost przychodów w segmentach funduszy inwestycyjnych i usług doradczych przełożył się w I kwartale 2019 r. na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema (o 10,1% do poziomu 25 917 tys. zł wobec 23 529 tys. zł w okresie styczeń-marzec 2018 r.). Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (7 472 tys. zł; 28,8% skonsolidowanych przychodów) były o 31,2% niższe niż rok wcześniej (10 860 tys. zł), na co wpływ miał spadek przychodów w każdym z obszarów działalności spółki. Przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były niższe o 16,9% (5 609 tys. zł wobec 6.746 tys. zł), podczas gdy przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej wyniosły 1 529 tys. zł w porównaniu z 2 662 tys. zł rok wcześniej, a pozostałe przychody (głównie z działalności detalicznej) wyniosły 334 tys. zł (wobec 1.452 tys. zł w I kw. 2018 r.). Spadek przychodów z działalności brokerskiej wynikał przede wszystkim z niższego udziału rynkowego spółki

(3,47% w pierwszych trzech miesiącach br. wobec 4,92% analogicznym okresie roku 2018). Niższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej wynikały natomiast z istotnie mniejszej wartości zrealizowanych transakcji w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu okresem styczeń-marzec 2018 r. Jednocześnie spadek pozostałych przychodów wynikał przede wszystkim z odwrotu sentymentu klientów detalicznych do inwestycji w fundusze inwestycyjne" - czytamy także.