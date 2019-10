ITA: Import włoskich produktów spożywczych do Polski sięgnie 934 mln euro w br.

W ostatnich 8 latach eksport włoskich produktów spożywczych do Polski rósł w tempie ok. 8% rocznie. Według szacunków ITA, na podstawie danych GUS za I poł. br., wartość sprowadzonych do Polski produktów spożywczych takich jak: makarony, sery, kawa, wędlina, oliwa, świeże owoce i warzywa wyniesie w tym roku niemal 934 mln euro wobec 917 mln euro rok wcześniej.

Włochy są liderem w dostarczaniu makaronu do Polski - w tym roku wartość eksportu tego produktu wyniesie prawie 35 mln euro, dając tym samym włoskim producentom 40-proc. udział w polskim rynku. Włochy są także głównym dostawcą na polski rynek przetworzonych pomidorów - wartość ich eksportu do Polski wyniesie w tym roku prawie 80 mln euro, dając firmom z Włoch 25-proc. udział w krajowym rynku, prognozuje także ITA.

"Podkreślanie kraju pochodzenia ma coraz większe znaczenie dla konsumentów na świecie i przekłada się bezpośrednio na wyniki firm producenckich. Sektor spożywczy pozwolił wejść Włochom na wiele rynków i odnieść tam sukces. System chronionych nazw pochodzenia pozwolił dotrzeć do prawie 500 mln Europejczyków. To także otwarcie rynków poza UE" - powiedział Mauro Rosati podczas konferencji prasowej.

Jak podała ITA, 3 główne produkty importowane do Polski z Włoch pod względem wartościowym w br. to: winogrona, wino oraz kawa. Według prognoz ITA, import do Polski włoskich winogron będzie miał wartość 113,8 mln euro, wina - 80,2 mln euro, a kawy 72,2 mln euro w tym roku, podczas gdy całość importu tych produktów ze świata do Polski będzie miała w 2019 roku wartość odpowiednio: 184,5 mln euro, 324,9 mln euro oraz 502 mln euro.