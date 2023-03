Jack Ma wraca i od razu zmienia się Alibaba. Gigant rozpadnie się na sześć podmiotów

Tym samym Alibaba Group stanie się spółką holdingową . Nadzorować ją ma nadal obecny prezes i dyrektor generalny Daniel Zhang – podały we wtorek "The Wall Street Journal" i agencja Reutera za komunikatem koncernu.

Alibaba zmienia swoją strukturę

Wyjątkiem do tej zasady będzie Taobao Tmall Commerce Group. Spółka, która skupi się na handlu na chińskim rynku, pozostanie jednostką należącą w całości do Alibaba Group.

Inwestorzy podeszli do pomysłu z optymizmem

To największa restrukturyzacja chińskiego giganta w jego 24-letniej historii. "WSJ" zauważa, że przypomina ono reorganizacje podjęte w poprzednich latach przez amerykańskich gigantów technologicznych, jak np. Google , który stworzył Alphabet jako spółkę holdingową.

Wśród inwestorów dało się wyczuć ostrożny optymizm co do planowanych posunięć Alibaby. Reuters zauważył, że akcje giganta notowane na amerykańskim Nasdaq wzrosły w pewnym momencie o ponad 8 proc. Agencja skwitowała to stwierdzeniem, że spółka pokazała, że wciąż ma potencjał na wzrost i nieco rozwiała ryzyko związane z presją regulacyjną Chin.