Jest ratunek dla Rafako. W grze Polimex-Mostostal, Tauron i PFR

Zatrudniająca ponad tysiąc osób firma Rafako z Raciborza od dłuższego czasu walczy o przetrwanie . Największy w Europie producent kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki ma duże problemy. Szuka inwestora, który wspomógłby go finansowo, ale nie było do tej pory chętnych.

Co ważne, to nie tylko być albo nie być konkretnej firmy. Rafako jest jednym z wykonawców wielkiego bloku węglowego (910 MW) w Elektrowni Jaworzno III (należy do Tauronu), który został unieruchomiony z powodu usterek. Pod znakiem zapytania stoi teraz jego naprawa.