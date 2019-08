budownictwo 22 minuty temu

JLL: Polska skupiła ok. 50% wartości transakcji inwestycyjnych w CEE w I półr.

Na rynku nieruchomości w regionie CEE (Central and Eastern Europe) sfinalizowano transakcje inwestycyjne o łącznej wartości 5,47 mld euro w I poł. 2019 r., a ok. 50% tego wolumenu przypadało na Polskę, wynika z danych JLL. Eksperci firmy przewidują, że Polska ma szansę zbliżyć się do ubiegłorocznych wyników w 2019 r., a to za sprawą dużych transakcji zaplanowanych do realizacji w drugiej połowie roku.