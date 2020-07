JR Holding ASI analizuje inwestycje w kilkanaście spółek

"Projekt ten rozwija się zgodnie z planem. W ostatnim czasie zrealizowane zostały nagrania z legendą tenisa - Borisem Beckerem. W najbliższych tygodniach jego kurs szkoleniowy trafi na platformę, co powinno spowodować wzrost sprzedaży subskrypcji. Spółka podpisała także umowę o dystrybucję na rynku indyjskim. To ogromny kraj, a nasz partner biznesowy posiada bardzo mocną pozycję w branży tenisowej, więc liczymy na owocną współpracę. Jeśli ten kierunek rozwoju sprzedaży sprawdzi się, to będziemy go realizowali także w innych krajach czy regionach. Decyzja o inwestycji w spółkę TopLevelTennis.com była podyktowana faktem, że jest to pionierski, innowacyjny i globalny projekt tenisowy, który jest realizowany w branży online. Koronawirus pokazał, że mamy do czynienia ze wzrostem użytkowników oglądających treści w formie online, dlatego jestem przekonany, że nasza platforma odniesie sukces" - wskazał Ciszewski.