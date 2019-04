JSW ma umowę kredytu terminowego z EBI w wysokości 58,5 mln euro

"Kredyt zostanie wypłacony w maksymalnie pięciu transzach, w okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. Kwota każdej transzy będzie wynosić co najmniej 10 000 000 euro. W zakresie wypłaty każdej z transz kredytu, kredytobiorcy mają możliwość wypłaty w euro lub, z zastrzeżeniem dostępności, w USD lub PLN. Okres spłaty kredytu wynosi 8 lat od jego uruchomienia, przy czym umowa dopuszcza jego przedterminową spłatę" - czytamy w komunikacie.

"Instalacje te przyczynią się do: ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności zasobowej i energetycznej oraz samowystarczalności energetycznej, a także zapewnienia zgodności z BAT (Best Available Technology) i przyszłymi wymogami środowiskowymi wynikającymi z przepisów prawa" - czytamy dalej.