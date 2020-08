JSW miało 765,4 mln zł straty netto, 888,5 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Strata EBITDA w I półroczu wyniosła 576,3 mln zł, w porównaniu do zysku 1 171,1 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 roku [...] były o 1 243,2 mln zł, tj. 26,5% niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku, głównie z powodu niższych o 740 mln zł, tj. o 29,7% przychodów ze sprzedaży węgla, niższych o 514,8 mln zł, tj. o 26,8% przychodów ze sprzedaży koksu oraz niższych o 44,2 mln zł, tj. o 28,9% przychodów ze sprzedaży węglopochodnych. Niższe przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu są wynikiem uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży odpowiednio: węgla metalurgicznego (koksowego) o 212,75 zł/t, tj. o 30,4%, węgla do celów energetycznych o 21,85 zł/t, tj. o 8% oraz koksu o 355,96 zł/t, tj. o 31%. Jednocześnie odnotowano wyższe o 55,8 mln zł, tj. o 41,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku przychody z pozostałej działalności, co jest między innymi efektem ujęcia przychodów nabytej spółki PBSz" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.