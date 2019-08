Jujubee miało 61 tys. zł straty netto w II kw. 2019 r.

Strata operacyjna wyniosła 45,5 tys. zł wobec 62,8 tys. zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,5 tys. zł w II kw. 2019 r. wobec 417,5 tys. zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 183,7 tys. zł straty netto w porównaniu z 78,2 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 559 tys. zł w porównaniu z 615,6 tys. zł rok wcześniej.

"Do najistotniejszych zdarzeń minionego okresu niewątpliwie zaliczyć należy premierę gry Deep Diving Simulator, która miała miejsce 27 maja 2019r. Krótko po premierze spółka mogła pochwalić się zadawalającymi wynikami sprzedaży, co pozwoliło na podjęcie decyzji o przeportowaniu gry na najnowsze platformy sprzętowe. Obecnie trwa finalizacja prac nad Deep Diving VR oraz nad płatnym dodatkiem do Deep Diving Simulator" - czytamy w raporcie.

Równie ważnym wydarzeniem wpisującym się w II kwartał 2019r. było podpisanie ze spółką Forever Entertainment S.A. dwóch umów na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "Realpolitiks: New Power" na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Istotną informację w tym przypadku stanowi fakt, że emitent nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z realizacją konwersji gry, a adaptacja gry przez licencjobiorcę nastąpi do końca 2019 roku w przypadku obu platform. Zasadność tej decyzji potwierdza raport spółki, w którym emitent poinformował, że łączna sprzedaż gry Realpolitiks na wszystkich dotychczasowych platformach (w tym mobilnych) przekroczyła poziom 100 000 sztuk, dodano także.

"W związku z aktualizacją planów produkcyjnych emitent podkreślił, że Deep Diving VR będzie sprzedawany jako osobny produkt i oferować będzie pełne wsparcie wirtualnej rzeczywistości (w tym obsługę dedykowanych kontrolerów), a jego premiera przewidywana jest na III kwartał 2019r. Deep Diving Simulator DLC stanowiący płatny dodatek do Deep Diving Simulator, również ukaże się w trzecim kwartale 2019r., (na platformie PC) i m.in. będzie zawierał dodatkowe lokacje. Planem emitenta jest także to by Deep Diving Simulator ukazał się na platformach: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One już w czwartym kwartale 2019r." - czytamy dalej.

Oprócz wyżej wymienionych tytułów wpółka rozpoczęła pracę nad nową grą strategiczną Dark Moon, której data premiery zapowiedziana jest na 2020r. na platformy: PC, Mac i konsole z wyszczególnieniem, że premiera na platformę PC planowana jest na pierwszy kwartał 2020r. Nadto emitent zapowiedział tytuł FLASHOUT 3, którego premiera również planowana jest na 2020r. (Platformy: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One).

Wyczekiwany tytuł Realpolitiks 2 ukaże się na platformach takich jak: PC, Mac i konsole, a data premiery wersji na PC zostanie ustalona i podana przez wydawcę 1C Publishing EU. Gra na pozostałe platformy ukaże się po premierze na PC. W przypadku gry KURSK emitent nie wyklucza współpracy z zewnętrznym partnerem, w sprawie konwersji gry na platformy: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC i VR.

W zakresie działań marketingowych dużą uwagę przywiązano do premiery gry Deep Diving Simulator i jej promocję na kanałach Social Media dzięki, czemu emitent mógł pochwalić się pozytywnymi recenzjami wydanymi m.in. przez portal Gaming NewZ czy vg24.pl" - wymieniono także.

Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

