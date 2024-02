Kadrowe trzęsienie ziemi w największym polskim banku. Giełda reaguje

PKO BP odnotował w piątek znaczący wzrost notowań. Akcje banku drożały od samego rana. Po otwarciu sesji osiągały poziom nieco ponad 52 zł, przed południem ich wartość wzrosła do 53 zł, co oznacza zmianę o ponad 3,5 proc.

PKB BP wymienia członków Rady Nadzorczej

Wszystko wskazuje na to, że to ogłoszenie o zmianach w składzie rady nadzorczej banku, dokonane przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, wywołało natychmiastową reakcję na rynku. To realizacja planu Donalda Tuska, który zapowiedział wymianę kadr w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa.