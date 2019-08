Kara dla Alior Banku od KNF. Mogło być dużo gorzej

Teoretycznie to bardzo zła wiadomość dla banku. Tyle, że rynek oczekiwał znacznie wyższych kar. Raiffeisen Bank Polska w tej samej sprawie został ukarany przez KNF dwiema karami w łącznej wysokości 55 mln zł. Tam jednak kara nałożona została za łamanie przepisów w działalności depozytariusza.

Analitycy mBanku w rekomendacji na początku roku szacowali, że Alior dostanie 50 mln zł do zapłacenia. 10 mln zł jest więc łagodnym wymiarem kary. Akcje zareagowały na tę wiadomość pozytywnie. Kurs wystrzelił o ponad 9 proc. w górę we wtorek. Głównym zadowolonym z takiego stanu rzeczy jest PZU, który ma niecałe 32 proc. akcji Aliora.

W aferze W Investments dwa tysiące klientów straciło w latach 2012-2017 około 600 mln zł. Kupili fundusze zamknięte, które okazało się, że kupowały drogo, a sprzedawały tanio, czyli odwrotnie niż w teorii miały robić. Likwidacja funduszy nastąpi w 2021 roku i klienci otrzymają od około 10 do 40 proc. wpłaconych środków.

"Komisja wskazuje, że świadczenie usług maklerskich powinno odbywać się zarówno w oparciu o obowiązujące w danej firmie inwestycyjnej regulacje wewnętrzne, jak i umowy zawierane z osobami, na rzecz których usługa jest świadczona. Umowy potwierdzają zgodną wolę stron co do zakresu faktycznie wykonywanych czynności i gwarantują zachowanie uprawnień z nich wynikających. Służy to ochronie interesów stron, w tym interesów klientów. Świadczenie usług maklerskich bez uprzedniego zawarcia umów z klientami stanowi więc naruszenie przepisów prawa oraz istotną nieprawidłowość polegającą na świadczeniu usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta" - podsumowano w komunikacie.