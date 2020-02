KE przedstawiła strategie w zakresie gospodarki danych i sztucznej inteligencji

"Przedstawiamy naszą ambicję, by kształtować cyfrową przyszłość Europy. Obejmuje ona wszystkie dziedziny od cyberbezpieczeństwa przez infrastrukturę krytyczną, edukację cyfrową, umiejętności, po demokrację i media. Pragnę, by cyfrowa Europa odzwierciedlała to, co w Europie najlepsze - otwartość, sprawiedliwość, różnorodność, demokratyczność i pewność siebie" - powiedziała von der Leyen, cytowana w komunikacie.