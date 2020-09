KE rozpoczyna konsultacje ws. planu działań na rzecz rolnictwa ekologicznego

Do roku 2030 pod rolnictwo ekologiczne ma trafić co najmniej 25% gruntów rolnych. Komisja Europejska opracowała strategię "od pola do stołu" oraz strategię na rzecz bioróżnorodności.

"Strategia 'od pola do stołu' i strategia na rzecz bioróżnorodności wyznaczają ambitne cele dla sektora rolnego, aby zapewnić jego gotowość na dostosowanie się do założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo ekologiczne będzie kluczowym elementem w procesie przejścia w stronę bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego i lepszej ochrony różnorodności biologicznej. Dzięki odpowiedniej polityce i ramom prawnym Komisja będzie wspierać sektor rolnictwa ekologicznego w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie do 2030 r. 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne" - powiedział komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.