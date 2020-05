KGHM ZANAM planuje zagraniczne kontrakty na maszyny, interesuje się m.in. OZE

"Pierwszy kwartał 2020 już utrwala dobre trendy uzdrawiania podstawowej działalności. Spółka pomimo pandemii nie zwalnia tempa i odnotowuje kilkumilionowy zysk. Program naprawczy jest kontynuowany dzięki zaangażowaniu i mobilizacji kadry zarządzającej i pracowników, a praca przebiega bez większych zakłóceń. W kwietniu 2020 r. spółka podpisała, największy w swojej dotychczasowej historii, jednorazowy kontrakt eksportowy - dostawy maszyn do niemieckich kopalń soli, a w ubiegłym tygodniu doszło do podpisania kolejnej umowy na dostawę dziesięciu Samojezdnych Maszyn Górniczych - tym razem dla największego producenta miedzi i cynku w Rosji " - powiedział ISBnews Cichocki.

Po wielu latach zaniedbań spółka wymaga niezbędnych inwestycji w park maszynowy, tak aby dostosować go do nadchodzących wyzwań produkcyjnych, a w planach ma m.in. ulepszenie elektrycznych wozów strzałowych, wprowadzenie do seryjnej produkcji elektrycznych wozów transportowych oraz wielu kolejnych pojazdów z "elektrycznej" rodziny, dodał prezes.