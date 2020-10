KIG spodziewa się spadku PKB Polski o 1,8% w 2020 roku

Obecnie KIG prognozuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 6,5% w grudniu, a liczba bezrobotnych zwiększy się prawdopodobnie do 1,1 mln.

"Do grudnia liczba pracujących może skurczyć się o około 120 tys. - przy założeniu wciąż dobrej skuteczności działań administracji określanych jako tarcza antykryzysowa. Jednocześnie liczba bezrobotnych zwiększy się prawdopodobnie do 1,1 mln, a stopa bezrobocia do 6,5%. Szczyt bezrobocia powinien przypaść na luty 2021, po którym sytuacja na rynku pracy zacznie ulegać stopniowej poprawie" - czytamy dalej.