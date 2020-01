KIG szacuje wzrost eksportu na 2,5% r/r w X, oczekuje 6% wzrostu w 2019 r.

Przed miesiącem KIG prognozowała, że w całym 2019 roku eksport wzrośnie o 6,2% r/r do 230,3 mld euro, a w 2020 roku - o 7,1% r/r do 246,7 mld euro.

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2019 wyniósł 21 481 mln euro. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych we wrześniu o 11,4%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 2,5%. Wielkość eksportu w listopadzie może okazać się niższa od wypracowanej w październiku" - czytamy w komunikacie.

W 2019 roku dwa kolejne wzrosty eksportu - z września i października - prezentować się mogą dość typowo (odpowiednio: 9,6% i 11,4%), ale równocześnie zupełnie inaczej niż w nietypowym 2018 roku (odpowiednio: 0,2% i 18,8%). W konsekwencji w październiku roczna dynamika eksportu mogła ulec dość poważnej korekcie do 2,5% z 9,3% we wrześniu, uważa Izba.

"Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki, w latach 2019-2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 216,9 mld euro w roku 2018 do odpowiednio 229,8 mld euro (o 6%) w roku 2019 oraz do 245,5 mld euro (o 6,9%) w roku 2020" - podsumowano w komunikacie.