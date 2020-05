Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale Zoom TV

"Chcielibyśmy, by na koniec 2020 roku średni udział kanału w rynku wynosił 0,7%. Żeby to osiągnąć, stale wzmacniamy ofertę programową Zoomu - produkujemy własne show kabaretowe 'I love kabaret', kupujemy atrakcyjne seriale, takie jak np. 'Z Archiwum X' czy 'Narzeczona ze Stambułu'. Zależy nam także na zwiększeniu zasięgu technicznego kanału, który obecnie dociera tylko do ok. 65% gospodarstw domowych w kraju korzystających z telewizji naziemnej, czyli prawie 12 mln widzów. Z lepszym dotarciem wyniki Zoom TV będą jeszcze lepsze" - dodał prezes.