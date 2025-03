Klarna wchodzi na giełdę? IPO warte ponad miliard dolarów możliwe już w przyszłym tygodniu

Nieoficjalne dan wskazują, że nad debiutem giełdowym pracuje około 15 banków , na czele z Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. oraz Morgan Stanley, jak donosi Bloomberg News.

Wahania wyceny i plany ekspansji

Wspierana przez Sequoia Capital firma Klarna może znacząco ożywić rynek pierwotnych ofert publicznych w sektorze technologicznym, który znajduje się w relatywnej stagnacji po rekordowych wolumenach z 2021 roku. Inne przedsiębiorstwa z branży fintech, takie jak Chime Financial Inc. oraz Zilch Technology Ltd., również rozważają potencjalne pierwsze oferty akcji w bieżącym roku.