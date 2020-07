KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

Jak podaje KNF, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2017 r. Towarzystwo zobowiązało się nabyć od Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego przedsiębiorstwo, co wiązało się m.in. z przejęciem aktywów oraz zarządzania Pekao OFE. Do przejęcia przez Towarzystwo zarządzania funduszem doszło 19 maja 2018 r. Z dniem 12 października 2018 r. doszło do przeniesienia aktywów Pekao OFE, w tym akcji Ipopema do OFE PZU oraz przejęcia przez fundusz praw i obowiązków Pekao OFE. W konsekwencji dotychczas posiadany udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i w kapitale zakładowym Ipopema zwiększył się powyżej 10%. Towarzystwo nie zawiadomiło Komisji o zamiarze nabycia przez OFE PZU akcji Ipopema w liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym spółki.