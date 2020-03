Komisja PE rekomenduje 1,4 mld euro na Mechanizm Ochrony Ludności w l. 2021-2027

"Głosowanie to pokazuje gotowość Parlamentu Europejskiego do zapewnienia, że unijny mechanizm ochrony ludności będzie w stanie działać. Cięcia w budżecie zaproponowane przez państwa członkowskie dla jednego z najbardziej udanych i opłacalnych programów UE są niedopuszczalne. Środki RescEU i operacje ochrony ludności muszą być odpowiednio wspierane i bronione: są one wyrazem solidarności UE w najlepszym wydaniu" - powiedział sprawozdawca Nikos Androulakis (SD, Grecja), cytowany w komunikacie.