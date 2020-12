Komputronik miał 3,13 mln zł zysku netto, 14,8 mln zł EBITDA w I pół. r. obr.

"Począwszy od kwietnia 2020 roku, Komputronik i Komputronik Biznes systematycznie odbudowywały zakłóconą działalność operacyjną. Niemal każdego miesiąca minionego półrocza roku obrachunkowego notowaliśmy wyższe obroty i zwiększone marże (wyjątkiem był sierpień, w którym przychody były nieco niższe od przychodów w lipcu). Pozwoliło to osiągać coraz mniejszą ujemną dynamikę przychodów w kolejnych miesiącach w odniesieniu do przychodów z analogicznych okresów poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosły 610 mln zł (spadek o 25,5%), jednak zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 73,7 mln zł (spadek jedynie o 10,6%). Grupa w istotny sposób skoncentrowała się na obniżeniu zarówno stałych jak i zmiennych kosztów prowadzonej działalności, co umożliwiło obniżenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu o ponad 24,2% w stosunku do poprzedniego okresu. Łącznie opisane zjawiska pozwoliły to wypracowanie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 3,19 mln zł (wobec straty 14.6 mln

zł w tym samym okresie poprzedniego roku)" - napisał prezes Wojciech Buczkowski w liście do akcjonariuszy.