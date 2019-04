Konsorcjum Stali miało 43 mln zł zysku netto, 58,08 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"2018 rok to kolejny bardzo udany okres dla grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. Przychody wypracowane w 2018 roku osiągnęły najwyższy poziom w historii grupy - wyniosły 1 829 349 tys. zł i wzrosły o 297 684 tys. zł w stosunku do tych osiągniętych w 2017 roku, tj. o 19,4%. Wolumen sprzedaży w 2018 r. wyniósł 682 tys. ton wobec 639 tys. ton w roku poprzedzającym, co oznacza wzrost o 6,8%. W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa emitenta wypracował zysk netto na poziomie 43 001 tys. zł, a zysk roku 2017 osiągnął poziom 41 554 tys. zł. Tak dobre rezultaty sprzedaży w 2018 r. to efekt odpowiedniej polityki zarządzania zapasami i sprzedażą w okresie dynamicznych zmian cenowych oraz utrzymującego się popytu na rynku stali. Wzrosty wolumenów oraz przychodów ze sprzedaży spowodowały, że mimo niższej rentowności sprzedaży w stosunku do roku 2017, emitent zanotował porównywalne wartościowo zyski na poziomie EBIT i EBITDA" - podała spółka w sprawozdaniu.