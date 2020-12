Kornecka z MRPiT: Deklarowana wartość przedsięwzięć w PSI to 30, 1 mld zł

"Do dzisiaj pokutuje takie przeświadczenie, że specjalne strefy ekonomiczne to były narzędzia służące ściąganiu zagranicznych inwestycji. Nie, próbujemy ten trend też odwrócić i walczyć [...] z tym stereotypem. Polska Strefa Inwestycji i zwolnienia są adresowane tak samo do zagranicznych inwestorów, jak i do polskich firm. I tutaj [...] działamy po to, żeby zrównoważyć troszkę te inwestycje firm z polskim kapitałem. Deklarowana wartość przedsięwzięć to jest już w tym momencie 30,1 mld zł, a w ciągu tego ostatniego okresu udało się w ramach Polskiej Strefy Inwestycji utworzyć inwestycje na 2 mld zł " - powiedziała Kornecka w trakcie Europejskiego Kongresu Samorządów, odbywającego się online.