Koronakryzys w firmach. Ponad połowa rezygnuje z inwestycji przez pandemię

Tragedia naro...

Covid covidem ale przez ten pisowski bałagan aby nie powiedzieć burdel ustawowy gdzie nikt nic nie wie czarna magia czeski film, skarbówka nie wie nic ,ministerstwo nie wie nic ,na szkoleniach nic nikt nie wie a szkoli i kasuje a potem wszystko inaczej. TRA GE DIA narodowa a to doprowadzi Polskę do ruiny co już się zaczyna i coraz szybciej postępuje.