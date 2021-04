Koronawirus. Polski "covidowy alkomat" w firmach i na lotniskach? Koniec testów lada dzień

W lutym Covid Detector przeszedł do kolejnej fazy testów, a zakład producenta w Zaczerniu koło Rzeszowa odwiedził z tej okazji prezydent Andrzej Duda . Inwestorzy zareagowali entuzjazmem - kurs akcji producenta, notowanej na warszawskiej giełdzie spółki ML System, w ciągu jednego dnia poszedł w górę o 20 proc.

– Po wizycie pana prezydenta, zgłosiło się do nas wiele podmiotów, a także rządy różnych krajów, które są zainteresowane wykorzystaniem urządzenia – mówi money.pl Dawid Cycoń, prezes ML System.

Testy mają zakończyć się w przyszłym tygodniu. Prowadzi je Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie. Notabene, to samo centrum medyczne, o którym zrobiło się głośno w Święta Wielkanocne, kiedy placówka masowo szczepiła praktycznie wszystkich chętnych.

Co dalej z "covidowym alkomatem"? Jeśli testy potwierdzą skuteczność urządzenia, zaraz potem ML System opublikuje strategię wejścia z produktem na rynek. – W tej chwili rozważamy wejście na rynek w sposób profesjonalny i bardziej masowy – mówi Dawid Cycoń.

– Na przykład taka firma jak nasza, która jest typową firmą średniej wielkości. Dla mnie zamknięcie jednej zmiany produkcyjnej na dwa tygodnie to strata rzędu 1-1,5 mln zł. Takie urządzenie bardzo by mi się przydało. Mogłoby wykazać, że pracownik nie zaraża i w ten sposób ograniczyć liczbę osób, która musi przebywać na kwarantannie – mówi Dawid Cycoń.

– Oczywiście z punktu widzenia biznesowego jest to pewne ryzyko. Jednak im bardziej będziemy luzować obostrzenia, tym pewniej będziemy się czuć, a mobilność będzie rosła, więc selekcjonowanie osób potencjalnie roznoszących wirusa w dalszym ciągu będzie potrzebne – mówi prezes ML System, który jest także członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Covid Detector ma w czasie rzeczywistym, bezinwazyjnie diagnozować zakażenia wywołane przez wirus SARS-CoV-2. Urządzenie zostało sparametryzowane tak, by wykrywać koronawirusa w oddechu. Będzie to możliwe dzięki zjawiskom związanym z fizyką kwantową i wykorzystaniu modelowań matematycznych w odniesieniu do pomiarów z użyciem spektroskopii rozproszeniowej.