Koszty nowej specustawy przesyłowej to dla budżetu ok. 104 mln zl w ciągu 10 lat

Koszty związane z wywłaszczaniem nieruchomości w przypadku inwestycji związanych ze stacjami elektroenergetycznymi ma pokryć Skarb Państwa. Z OSR wynika, że do wybudowania 13 stacji elektroenergetycznych planowane jest dokonanie wywłaszczeń działek gruntowych o powierzchni ok. 125,03 ha.

Możliwość skorzystania ze ścieżki wynikającej z obecnej specustawy przesyłowej zdecydowanie skraca czas uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji (z ok. 56 do ok. 19 miesięcy).