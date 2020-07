KRD: Łączne zaległości klientów wobec firm leasingowych wynoszą ponad 464 mln zł

Zadłużenie wobec firm leasingowych charakteryzuje się dużą zmiennością. W ostatnich kilku latach wielokrotnie liczba dłużników i wartość ich długu rosła z miesiąca na miesiąc o kilka, kilkanaście procent, by w kolejnych miesiącach spaść, i to znacznie, poniżej pierwotnego zadłużenia. W marcu tego roku wartość długu zmalała o ponad 21 mln zł, by od kwietnia znowu rosnąć, podano.