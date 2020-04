KRD: Zaległości branży beauty na koniec marca wynosiły 37,7 mln zł

"Ma to, oczywiście, związek z tym, że branża intensywnie rośnie. Analizując dane szczegółowo, widać, że w pierwszych miesiącach roku zadłużenie maleje, co wynika z tego, że w okresie sylwestrowo-karnawałowym oraz studniówkowym salony mają dużo pracy i zarabiają. Później pojawiają się okresowe wzrosty zadłużenia, między innymi późną jesienią, kiedy klientów jest mniej, a zobowiązania trzeba płacić. To wtedy kontrahenci wpisują salony do rejestru dłużników" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.