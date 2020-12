Kredyt Inkaso będzie kontynuował rozmowy z obligatariuszami ws. kolejnych emisji

W zakresie obligacji serii E1 o łącznej wartości wynoszącej 6,2 mln zł, na zgromadzeniu nie stawili się obligatariusze reprezentujący połowę wszystkich tych obligacji, przez co nie zostało osiągnięte odpowiednie kworum wymagane do podjęcia ww. uchwały. Z uwagi na wielkość tej emisji, nie ma to jednak żadnego negatywnego wpływu na warunki dokumentów finansowania Kredyt Inkaso, podkreślono w materiale.