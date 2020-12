Krynica Vitamin: Wartość przychodów z kontraktów na rynek USA to ok. 59 mln zł

Realizacja kontraktu w zakresie produkcji hard seltzer na rynek amerykański znacząco poszerza portfolio produktów Krynicy Vitamin. Do tej pory w ramach obowiązującej umowy spółka zrealizowała zamówienia na ok. 32 mln zł (8,7 mln USD) - w tym ok. 15,5 mln zł (4,2 mln USD) jako zamówienie inicjujące wynikające z podpisanej umowy. Szacowana przez zarząd Krynicy wartość przychodów w ramach realizacji umowy obejmuje okres od daty jej zawarcia (10 listopada br.) do końca pierwszego półrocza 2021 roku, podkreślono.