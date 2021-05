Kursy walut. Giełdowy horror na Tajwanie

Tajwan bardzo rygorystycznie od samego początku podszedł do pandemii, dzięki czemu wyspa tak naprawdę jej uniknęła. Należy do grupy krajów, które bardzo zdecydowanie reagowały na najmniejsze ogniska, oczywiście kosztem kontroli społeczeństwa, na co w Azji ogólnie jest większe przyzwolenie.