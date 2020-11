Łączne przychody Grupy BoomBit spadły o 11% m/m do 12,64 mln zł w październiku

Narastająco za 10 miesięcy bieżącego roku (styczeń - październik 2020) szacunkowe przychody z gier grupy BoomBit wyniosły ok. 118 mln zł, a nakłady marketingowe ok. 58 mln zł, podano również.

W październiku 2020 łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła ok. 14 mln. Najpopularniejsze gry w październiku to Slingshot Stunt Driver, gra stworzona przez należące do Grupy BoomBit studio TapNice, która w ubiegłym miesiącu zanotowała ponad 3,3 mln pobrań (łącznie od debiutu w sierpniu ilość pobrań tej gry przekroczyła 11 mln), oraz gra Guns Master, która od debiutu we wrześniu zanotowała już ponad 3 mln pobrań. Na koniec października łączna liczba pobrań gier BoomBit przekroczyła poziom 178 mln licząc od początku 2020 roku, wskazano też w materiale.