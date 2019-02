Lidl i Budimex uruchamiają największe centrum dystrybucyjne w Polsce

"Budynek nowego Centrum Dystrybucyjnego Lidl to hala o bryle prostokąta, która łączy się z budynkiem przyjęcia i wysyłki towaru oraz budynkiem warsztatu. Obiekt na powierzchni ok. 28 tys. m2 ma dwie kondygnacje oraz część jednokondygnacyjną (ok. 30 tys. m2) przeznaczoną do wysokiego składowania. Razem powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 58 tys. m2. Na piętrze w części północno-wschodniej zlokalizowano przestrzeń administracyjno-socjalną" - czytamy w komunikacie.