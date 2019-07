Lista ostrzeżeń SII. 15 spółek giełdowych naruszyło przepisy

Wydłuża się lista spółek, które są na "czarnej liście" Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jest ich już prawie setka. To firmy, które m.in. nie dopełniają obowiązków, jakie narzucają na nie przepisy prawa. SII sprawdziło jak to wygląda w przypadku obowiązkowego zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA), które powinno odbyć się do końca czerwca.