Litewska rafineria Grupy Orlen odzyskała najkrótsze połączenie kolejowe z Łotwą

"Przywrócenie połączenia kolejowego z Możejek na Łotwę to symbol skutecznej odbudowy dobrych, partnerskich relacji polsko-litewskich na szczeblu rządowym po 2016 r., swoiste naprawienie błędów przeszłości. Dobra współpraca przekłada się na bardzo konkretne korzyści gospodarcze dla obu stron - oznacza zwiększenie bezpieczeństwa przychodów Grupy Orlen, jak i wpływów do litewskiego budżetu. Zakład w Możejkach jest istotną częścią Grupy Orlen, a zarazem jedyną rafinerią w krajach bałtyckich i gwarantem równowagi i bezpieczeństwa energetycznego w regionie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Intensyfikacja działań pomiędzy PKN Orlen z Kolejami Litewskimi nastąpiła 14 sierpnia 2018 r., kiedy szefowie obu spółek: Daniel Obajtek i Mantas Bartuška podpisali porozumienie o rozszerzeniu współpracy. Wtedy zainaugurowano również odbudowę torów na trasie Możejki-Renge, która została właśnie zakończona. Natomiast w 2019 r. przedłużono porozumienie, które gwarantuje nie tylko utrzymanie dotychczasowego wolumenu przewożonych produktów do krajów bałtyckich, ale przyczynia się do znacznego zwiększenia transportu produktów do Polski, przypomniano w materiale.