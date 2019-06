Lotos Petrobaltic kupił platformę wiertniczą od firmy Maersk. To prawdziwy gigant

"Platforma o nazwie Giant, zakupiona od firmy Maersk, będzie piątą i największą ze wszystkich platform należących do Lotos Petrobaltic" - czytamy w komunikacie.

Zbudowana w 1986 roku w Japonii platforma została w pełni zmodernizowana w 2012 roku. Obecnie przebywa w porcie Esbjerg, gdzie jest przygotowywana przez polską załogę do operacji holowania. Zakładana trasa holowania podzielona na dwa etapy będzie przebiegała na linii Esbjerg-Frederikshavn i Frederikshavn-Gdańsk.

- Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do odnowienia klasy oraz przeszkoleniu załogi, platforma rozpocznie prace rekonstrukcyjne na Bałtyku. Jej zadaniem będzie wykonanie przewidzianych rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 - tłumaczy Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic.

Nim platforma zostanie odholowana na złoże B3, musi zostać odpowiednio oznakowana i przystosowana do potrzeb pracy na Bałtyku. Pozwala ona wiercić do głębokości około 7620 metrów.

Platforma ma 84 metry długości i 90 metrów szerokości. Długość nóg to 160 metrów, a wyporności ponad 24 tys. ton. Może działać przy falach do wysokości 27 metrów i wietrze wiejącym do 43,5 metrów na sekundę.