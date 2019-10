mBank miał 353,92 mln zł zysku netto, 158,77 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

- Wzrost kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy i zysków lub strat z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 249,4 mln zł, czyli 97 punktów bazowych w porównaniu do 90 punktów bazowych kwartał wcześniej.

- coraz wyższej sprzedaży kredytów mieszkaniowych (na poziomie 2 291,7 mln zł w III kwartale 2019 roku, co oznacza wzrost o 3,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wzrost o 92,7% w porównaniu do III kwartału 2018 roku) i utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży kredytów niehipotecznych (na poziomie 2 402,0 mln zł, czyli -8,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału i +3,1% w porównaniu do III kwartału 2018 roku)" - czytamy w raporcie.